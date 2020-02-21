محمد بن مسعود - الدمام - سلَّمها له سفير السعودية بجنوب إفريقيا سلطان العنقري بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى ملك مملكة إسواتيني الملك مسواتي الثالث. وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب إفريقيا سلطان اللويحان العنقري خلال استقباله له أمس. ونقل السفير العنقري تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياتهما له ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني بدوام التقدُّم والازدهار. من جهته، أعرب ملك إسواتيني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وأكد حرص مملكة إسواتيني على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقَيْن، وتنميتها.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ملك إسواتيني 21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 09:59 PM سلَّمها له سفير السعودية بجنوب إفريقيا سلطان العنقري Advertisements خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة لملك إسواتيني خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة لملك إسواتيني بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى ملك مملكة إسواتيني الملك مسواتي الثالث. وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب إفريقيا سلطان اللويحان العنقري خلال استقباله له أمس. ونقل السفير العنقري تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياتهما له ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني بدوام التقدُّم والازدهار. من جهته، أعرب ملك إسواتيني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وأكد حرص مملكة إسواتيني على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقَيْن، وتنميتها. الكلمات المفتاحية ، خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة لملك إسواتيني ،

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