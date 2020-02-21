شكرا لمتابعة خبر عن خالد العثمان: «أغنية بنت مكة أتفه من أن نتوقف عندها» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الكاتب خالد العثمان، إن كليب ” بنت مكة ” لا يستحق الضجة التي حدثت، لافتًا إلى أنه إذا كان المغن في الكليب رجل لم يكن ليحدث شيئًا.

وأضاف” العثمان ” في برنامج ” يا هلا ” : “قضيتنا هي العنصرية: وليست هي الأغنية، الأغنية أتفه من أن نتوقف عنها، ولا تعبر عن هوية المجتمع، لكنها الشعرة التي قصمت ظهر البعير”.

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وتابع ” العثمان ” : “النفس العنصري المضخم الذي نناقش به قضايانا ” كرة ثلج ” تتفاقم “، مشددًا على أن المجتمع أصبح في حاجة ماسة إلى الإسراع بإقرار نظام مكافحة العنصرية.

وكانت ” صدى ” أشارت في وقت سابق اليوم إلى احتمالية تعرض القائمين على فيديو كليب”بنت مكة” إلى المساءلة القانونية، نظرًا لاحتواء الفيديو على بعض المظاهر التي لا تتوافق مع عادات مكة.

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