شكرا لمتابعة خبر عن «هويتي انتمائي» تواصل استقبال المواطنات في الرياض غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الجمعة، عن استمرار عمل حملة هويتي انتمائي، غدًا السبت، في عدد من مكاتب الأحوال المدنية النسائية بمنطقة الرياض.
وقالت الأحوال عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إن العمل سيبدأ في تمام الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً.
ومكاتب الأحوال التي تعمل يوم السبت في الرياض هي: الرياض 1 (الوشم)، الرياض 3 (الناصرية)، الرياض 5 (القطار مول)، الرياض 6 (العثين مول)، الرياض 9 (المروج)، الرياض 11 (المركز الإداري بالسلي) رماح.
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