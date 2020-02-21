شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يهاجم شركة الغاز لتقديمها أسطوانات متسخة بشكل مقزز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وثق مواطن مقطع فيديو ينتقد فيه تقديم شركة الغاز الأسطوانات متسخة للمستهلكين.
وقال موثق الفيديو إنه من المؤسف أن شركة الغاز تقدم الأسطوانات للمواطنين بهذه الطريقة المقززة، مهاجما شركة الغاز:” هذه أنبوبة غاز متسخة ومليئة بالجراثيم، هذا شيئ يضيق الصدر”.
وأثار مقطع المتداول للأسطوانة المتسخة غضب واستياء المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد، قائلا:”من المفترض ان يكون في شركة الغاز مكان مخصص لتنظيف الأسطوانة أو استبدالها بالفايبر على أن سعره غالي”.
ورأى مغرد آخر:”المفروض يتم تخصيص اسطوانات غاز للمنازل وإسطوانات للمطاعم ومخابز التميس بالذات ويتم تعقيمها جيداً”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مواطن يهاجم شركة الغاز لتقديمها أسطوانات متسخة بشكل مقزز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.