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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ميدانية حصيلة خسائر النظام وحلفائه الروس، في الهجوم الذي شنه الثوار على بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي، أمس الخميس.

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ورد الآن.. إسقاط طائرات وتدمير دبابات وعشرات القتلى والجرحى بينهم ضباط كبار في الجيش (تفاصيل مفاجئة)



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وقال الإعلامي والناشط السوري طاهر العمر، تأكد مقتل ضابط روسي و3 عناصر من قوات النخبة الروسية، وأكثر من 20 عنصرًا من ميليشيات "الفرقة 25" التابعة لروسيا، و4 ضباط من قوات الأسد أحدهم برتبة رائد، خلال معركة اقتحام بلدة النيرب، يوم أمس.

بالإضافة إلى تدمير 4 دبابات وعربتي "BMB" وقاعدة كورنيت وبيك أب محمل برشاش (23 مم) وإسقاط 3 طائرات استطلاع روسية .

وكانت الفصائل الثورية، شنت أمس، هجومًا خاطفًا على مواقع قوات الأسد داخل بلدة النيرب شرق إدلب، بتمهيد صاروخي مكثف نفذته نقاط المراقبة التركية القريبة.

واستطاعت فصائل الثوار تدمير دفاعات النظام، واقتحام البلدة والسيطرة على أجزاء واسعة، بعد اشتباكات ومواجهات عنيفة مع قوات الأسد وميليشياته، قبل أن تنسحب منها إلى مواقعها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمهل في وقت سابق، قوات الأسد، التي باتت تسيطر على أراضٍ تحتضن 4 نقاط مراقبة تركية من أصل 12، مهلة حتى نهاية فبراير/شباط للخروج من هذه المناطق.