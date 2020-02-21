شرطة المدينة المنورة: القبض على مواطن أطلق النار على سيارة ودهس قائدها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة باشرت دوريات الأمن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع «أنوفا» وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وأضاف المتحدث أنه متابعة الجاني من قبل دوريات الأمن أوضحت أنه تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ ما اقتضى مداهمته وتم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر.

وذكر أنه نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه؛ للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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