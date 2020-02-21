الدفاع المدني: 6 إجراءات تضمن وقاية المنازل من «عبث الأطفال»

نصحت المديرية العامة للدفاع المدني، باتباع ستة إجراءات لتفادي الأخطار المترتبة على عبث الأطفال المنازل.

وأضافت المديرية عبر «تويتر»، أن الأسر يمكنها تجنب أخطار عبث الأطفال في المنازل، بعدم ترك مصادر الحريق في متناول الصغار، والحرص على توعيتهم وتثقيفهم.

ووفق «الدفاع المدني»، يجب التأكد من وجود وسائل السلامة في المنازل، كأجهزة الإنذار وطفايات الحريق، فضلًا عن تغطية مقابس الكهرباء وضمان سلامة الأسلاك الكهربائية.

وتشمل طرق الوقاية من مخاطر عبث الأطفال بالمنازل -بحسب الدفاع المدني- ضرورة التأكد من وقايتهم من الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز، وإبعاد الأجهزة الكهربائية كالمكواة عن متناول الأطفال.

وشددت المديرية على أهمية ضمان أمن الموقد وفحص توصيلات الغاز بشكل دوري، وعدم ترك المواد السامة أو الكيمائية في أماكن قريبة من الأطفال.

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