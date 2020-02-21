الأحوال المدينة تجيب عن أب يريد تسمية ابنه «نظر علي»

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك معايير لاختيار أسماء، المواليد، مشيرة إلى أن اسم «نظر علي» هو من الأسماء المركبة المخالفة للمعايير.

وكان أحد المواطنين وجه سؤالًا للأحوال المدنية، بأنه يريد تسمية ابنه «نظر علي» متسائلًا عن إمكانية ذلك من عدمه؟

ونشر حساب خدمة العملاء التابع للأحوال المدنية على موقع تويتر، إنفوجرافًا، بيّن من خلاله أن معايير اختيار أسماء المواليد تتضمن:

أولًا: يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا في الاسم مثل الشريف والسيد والحاج ونحوها.

ثانيًّا: لا يسمح بتسجيل العبارات الاضافية في حقل الاسم، مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك.

ثالثًا: لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل قمر الزمان ومحمد خالد ونحوها.

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رابعًا: يمنع تسجيل الاسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبدالرسول وعبداللات ونحوها.

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