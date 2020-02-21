«عمل وتنمية الرياض» يُزوج 215 من الأيتام

‪اثمرت جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلًا بوحدة الزواج وإصلاح ذات البين خلال الأربع سنوات الأخيرة عن توفير فرص الزواج لـ«215» يتيمًا ويتيمة من المشمولين برعاية الدور الإيوائية وممن هم لدى الأسر البديلة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة العمل بالرياض الدكتور يوسف السيالي أن آلية الزواج من اليتيمات تمر بمراحل عديدة تبدأ بتلقي طلبات الزواج عن طريق فرع الوزارة بالمنطقة أو وحدة الزواج وإصلاح ذات البين مباشرةً.

وتابع «السيالي»: تتبع مرحلة تلقي الطلبات، دراستها والتأكد من توفر جميع الشروط المحددة للزواج والمقابلة الشخصية للمتقدم والعودة لقاعدة البيانات المعتمدة لدى الوحدة التي تحوي أسماء كل فتيات الدور ورغباتهن.

وأضاف «السيالي»: بعد الرجوع لقاعدة البيانات يتم ترشيح الفتاة المناسبة للمتقدم والتوفيق بين الطلبات بالتنسيق مع الدور الإيوائية والأسر البديلة لعقد النكاح والزواج.

ونوه «السيالي» بأن عمل الوحدة لايقتصر على تزويج الفتيات بل يمتد إلى تأهيلهن قبل الزواج ومتابعتهن بعده والتدخل عند الحاجة للإصلاح وحل المشكلات التي قد تعترض حياتهن الزوجية.

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واختتم، يتم ذلك عبر كوادر مؤهلة كجزء من الرعاية الشاملة التي توليها الدولة ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذه الفئة الغالية؛ لتحقيق استقرارهم النفسي والاجتماعي.

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