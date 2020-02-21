بالصور.. وفاة شخص بحريق في عمارة بمكة ‬

لقى شخص مصرعه، بحريق في حي العتيبية في مكة المكرمة، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني لإخماد النيران.

‏وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن مركز العمليات الأمنية «911» تلقى بلاغًا باندلاع حريق في شقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار بالحي المشار إليه.

وتابع «القرني»: تم الدفع بالمعدات اللازمة وفرق الإطفاء التي أجرت عمليات الإخلاء وإخماد النيران، فيما توفي شخص في العقد الثالث من العمر.

وشدد «القرني» على ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنازل ومنها كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية لاستخدامها فور اندلاع النيران.

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