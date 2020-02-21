لجنة لتفعيل بوابة المستقبل وتحسين نواتج التعلم بالدواسر

أقرت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر تشكيل لجنة للتحول الرقمي بعضوية القيادات التعليمية المتخصصين للإشراف العام على مشروع بوابة المستقبل وبرامج التحول الرقمي في الإدارة. وعقدت اللجنة اجتماعا موسعا الثلاثاء الماضي برئاسة مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري، بهدف مراجعة سير العمل في بوابة المستقبل ومناقشة الإجراءات المقترحة لمتابعة الدخول على النظام لتطوير المدارس المشاركة ودراسة الآليات ووضع الخطط المستقبلية المناسبة لحل المشكلات التي قد تواجه التحول الرقمي.

تحول رقمي وتقني

أوضح العُمري أن هناك اهتماما واسع النطاق من قبل الوزارة لتعزيز التحول الرقمي والتقني خصوصاً بعد النجاحات الكبيرة التي صاحبت إطلاق مبادرات برنامج التحول الرقمي عبر البوابات الإلكترونية التي شهدت إشادة كبيرة بالخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن والمقيم. وأكد العُمري خلال الاجتماع أهمية برنامج التحول الرقمي الذي يسعى وفق الخطط الوزارية إل التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية وتغيير النمط التقليدي للتعليم بما يحقق رؤية دوت الخليج 2030 في مبادرات نحو مجتمع رقمي وتفعيل دور المدارس من خلال بوابة المستقبل.

تحديات وإنجازات

شدد العُمري على أن لجنة التحول الرقمي مستمرة في إنجاز كافة الأعمال وحل المشكلات والمعوقات التي قد تواجه كافة المستهدفين في المجتمع التعليمي سواء على مستوى الإدارة أو المدارس لتفعيل البوابة. واستعرض الاجتماع تقارير مفصلة عن الفصل الدراسي الأول وأبرز التحديات التي واجهت تفعيل بوابة المستقبل في المدارس، كما اطلعت اللجنة على أبرز إنجازات المدارس في هذا الشأن.

نواتج التعلم

استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية والحلول المقترحة للوصول إلى المعدلات المرتفعة في التفاعل مع بوابة المستقبل من قِبل المدارس المطبقة لنظام التحول الرقمي لما يمثله هذا البرنامج من أهمية كبرى تحقق أفضل الخدمات لجميع فئات المنظومة التعليمية، وتحقق عوائد علمية تسهم في تحسين نواتج التعلم.

مهام ومسؤوليات

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خُتم الاجتماع بتحديد المهام والمسؤوليات لكل عضو من أعضاء اللجنة ومتابعة عملية التحول الرقمي كل حسب مسار تخصصه على ضوء التوصيات التالية:

1- ربط أعضاء لجنة التحول الرقمي بمهامهم في مشروع بوابة المستقبل.

2- عقد الورش التدريبية واللقاءات المتخصصة لرفع مستوى تفعيل بوابة المستقبل.

3- تفعيل دور الإعلام والاتصال بتكثيف الحملات الإعلامية بمختلف الوسائط المتعددة.

4- تحفيز العاملين في الميدان التعليمي من معلمين وطلاب وقادة مدارس وتشجيعهم من خلال مسابقات وإبراز الجهود.

5- الاستفادة من تفعيل مجتمعات التعليم المهنية في بوابة المستقبل وتحسين نواتج التعلم.

6- تقديم تقارير أسبوعية لرفع مستوى التفعيل لمدارس البنين والبنات.