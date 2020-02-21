السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بجازان يتفقد مشروع جامع الملك عبدالله بفيفا



جيزان 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، يوم أمس، بجولة تفقدية لجامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ في محافظة فيفا، والذي يتكون من مصلى رجال تبلغ مساحته 478.3م2، ومصلى النساء بمساحة 312م2, ومبنى لتحفيظ القرآن الكريم بنين وبنات ويبلغ مساحته 478.3م2, ودورات مياه للنساء والرجال, ومغسلة أموات.

ووقف المدخلي على آخر التجهيزات لاكتمال المشروع، حاثا على سرعة إنجازه.

من جانب آخر، التقى الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، سعادة محافظ فيفا الأستاذ سفر بن سعد الشهراني، وذلك في مقر المحافظة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، فيما يخص إقامة المحاضرات والندوات وترميم المساجد وإنشاءها في المحافظة, كما نوه الشهراني عن جهود الفرع المبذولة في خدمة بيوت الله والدعوة، وما يقوم به الفرع من جهود في الحد الجنوبي من خلال الكلمات التوعوية في بيان فضل الرباط والمرابطين، وإنشاء المصليات، وبين المدخلي أن ما يقوم به الفرع ومنسوبيه إنما هو واجب مهني وديني.

// انتهى //

20:51ت م

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