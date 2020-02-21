السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يطمئن على رجال الأمن المصابين في حادث إطلاق النار



المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

اطمئن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على الحالة الصحية لـرجال الأمن المصابين المنومين بمستشفى الملك فهد، جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت اليوم.

ووجه سموه خلال الزيارة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مؤكداً الدور الكبير لرجال الأمن، داعياً المولى - عز وجل- أن يمن عليهم بالصحة والعافية ويسددهم في أداء مهامهم في خدمة الوطن .

// انتهى //

20:12ت م

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