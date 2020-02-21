شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة لملك اسواتيني والان نبدء بالتفاصيل
وسلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري خلال استقبال جلالته له أمس.
ونقل السفير العنقري لملك مملكة اسواتيني تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتمنياتهما له ولحكومة وشعب مملكة اسواتيني بدوام التقدم والازدهار.
من جهته، أعرب ملك اسواتيني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ، مؤكدًا حرص مملكة اسواتيني على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتنميتها.
حضر الاستقبال، رئيس الوزراء امبروس ماندفولو دلاميني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي توليسيلي دلادلا.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة لملك اسواتيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.