شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة لملك اسواتيني والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى الملك مسواتي الثالث ملك مملكة اسواتيني.

وسلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري خلال استقبال جلالته له أمس.

ونقل السفير العنقري لملك مملكة اسواتيني تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتمنياتهما له ولحكومة وشعب مملكة اسواتيني بدوام التقدم والازدهار.

من جهته، أعرب ملك اسواتيني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ، مؤكدًا حرص مملكة اسواتيني على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتنميتها.

حضر الاستقبال، رئيس الوزراء امبروس ماندفولو دلاميني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي توليسيلي دلادلا.