شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يطمئن على مصابي حادث إطلاق النار: شر وراح والان نبدء بالتفاصيل

أطمئن سمو أمير منطقة المدينة المنورة الأميرفيصل بن سلمان على الحالة الصحية لرجال الأمن المُصابين في حادثة إطلاق النار، خلال زيارته لهم بمستشفى الملك فهد. وقال أمير منطقة المدينة المنورة لرجال الأمن المصابين في حادثة إطلاق النار: الحادثة شر وراح، الحمد لله على سلامتكم، والله يسددكم في مهامكم.

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