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2020-02-21 خادم الحرمين يبعث رسالة لملك اسواتيني متابعات الخليج 365 – واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة إلى جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة اسواتيني. Advertisements وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري خلال استقبال جلالته له أمس. ونقل السفير العنقري لجلالته تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما لجلالته ولحكومة وشعب مملكة اسواتيني بدوام التقدم والازدهار.

من جهته، أعرب جلالة ملك اسواتيني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا حرص مملكة اسواتيني على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتنميتها.

حضر الاستقبال، دولة رئيس الوزراء امبروس ماندفولو دلاميني ومعالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي توليسيلي دلادلا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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