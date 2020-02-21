الداخلية تطلق تحدي أبشر لتوظيف استخدام التقنيات الحديثة

2020-02-21

متابعات الخليج 365 – واس

شهد ملتقى أبشر السادس الذي عقد في 24 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 18 فبراير 2020م، برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تدشين الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية مبادرة “تحدي أبشر” بمشاركة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي.

ونوه الأمير بندر بن عبدالله بدعم ‏وزير الداخلية وتشريفه رعاية “تحدي أبشر” الذي يهدف إلى تشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من منسوبي الوزارة وفئات المجتمع للمشاركة في تطوير أعمال وخدمات الوزارة الإلكترونية والأعمال الميدانية عن طريق إثراء ثقافة الإبداع والابتكار للوصول الى المراكز الخمس الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

وأشار إلى أن مبادرة ” تحدي أبشر ” تسعى إلى توظيف استخدام التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة (الدرونز) وسلسلة الكتل ( البلوك تشين) وغيرها من التقنيات الحديثة في خدمات “أبشر”حاثاً الجميع بالمبادرة والمشاركة في “تحدي أبشر” بأفكارهم ليكونوا جزء من صنّاع مستقبل خدمات وزارة الداخلية، مبيناً أن التسجيل سينتهي بنهاية العاشر من رجب 1441 هـ الموافق الخامس من مارس 2020م .

من جانبه أوضح المشرف على تحدي أبشر المقدم الدكتور مهندس سعود بن نجر العتيبي أن التحدي يتكون من محورين رئيسيين الأول: الإبداع في التطوير على خدمة إلكترونية قائمة سواء كانت على منصة أبشر أو خارجها من خلال تعديلها أو تحسين إجراءاتها أو تعزيزها بمحاور جديدة ويشمل ذلك الخدمات الميدانية لتسهم في تحسين تجربة المستخدم لخدمات وزارة الداخلية (الإلكترونية والميدانية)، والمحور الثاني: الابتكار في تطوير خدمة جديدة لوزارة الداخلية سواء كانت تقدم حاليا بطريقة تقليدية أو خدمة إبداعية يحتاجها العملاء (أفراد، أعمال، حكومة) ولا تقدم حاليا بأي شكل من الأشكال وذلك للإسهام في تسهيل الحصول على خدمات الوزارة وتزيد من أداء منسوبيها لتقديم خدمات عالية الجودة وتوفير حياة أفضل للمواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن ” تحدي أبشر” يأتي بهويته المميزة التي حرص فيها على التمسك باللغة العربية وإظهار جمال الخط العربي تفاعلاً مع إعلان عام الخط العربي لسنة 2020، إضافة إلى أنه سوف يقام بإذن الله في الحادي عشر من شعبان بمدينة الرياض العاصمة العربية الرقمية لهذا العام.

وأكد بأن الإبداع والابتكار ليس ضرورة فحسب بل يجب أن تكون عادة يومية لرسم المستقبل وتكوين الجيل القادم من المبتكرين، مفيداً بأن وزارة الداخلية تطلق ” تحدي أبشر” من أجل الاستثمار في العقول وتبني الأفكار وتحويلها إلى خدمات عالية الجودة، حيث أن أن التقنية لم تعد تحدياً بل أصبحت جزءاً ممكنًا للإبداع والابتكار والتطوير ومسرعاً لتنفيذ الأفكار وجعلها حقيقة وواقعا.

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