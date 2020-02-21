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التجارة: لا يمكن إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري
متابعات الخليج 365 – الرياض
قالت وزارة التجارة والاستثمار: إنه لا يمكن إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري؛ حيث يجب أن تتبع الأنشطة المقيدة في السجل لنشاط فرعي واحد بناءً على الدليل الوطني للأنشطة.
ولفتت التجارة عبر تويتر، ردًّا على استفسار بشأن هل نشاط الديكور وتركيب الأثاث يمكن من خلاله بيع أثاث وورق جدران وباركيه، إلى أنه يمكن إصدار سجل تجاري فرعي لنشاط البيع بالتجزئة لأوراق الجدران وأغطية الأرضيات” وسجل بنشاط “البيع بالتجزئة للأثاث المنزلي”.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار طريقة إصدار سجل تجاري بنشاط التجارة الإلكترونية.
وأضافت التجارة: “لإصدار سجلك التجاري بنشاط التجارة الإلكترونية عليك اختيار المجال العام للنشاط الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن ثم اختيار تقنية المعلومات في المجال الخاص”.
وأشارت التجارة إلى أن من شروط فتح السجل التجاري أن يتجاوز عمر صاحب السجل 18 سنة، وألا يرتبط بوظيفة حكومية.
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