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الأخضر الشاب ينتزع تعادلا ثمينا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

فوت المنتخب السعودي الفرصة على نظيره المصري واقتنص منه تعادلا ثمينا 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما. وتقدم المنتخب المصري بهدفين عبر حسام عبد المجيد (8) وأسامة فيصل (44)، فيما سجل للمنتخب السعودي محمد خليل (54) وأيمن يحيى في الدقيقة (90).

ورفع كل من المنتخبين رصيده إلى 4 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، فاز المنتخب السنغالي على نظيره السوداني 3 -1 ليرفع رصيده إلى 4 مقابل لا شيء للمنتخب السوداني.