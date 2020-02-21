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اختتام دورة اكتشاف المواهب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اختتمت أمس دورة اكتشاف المواهب في كرة القدم التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع وزارة التعليم، والتعاون مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (مستوى أول - مستوى ثاني)، بمشاركة 20 متدربا منتسبا للتعليم من كل أنحاء المملكة، وذلك على هامش دوري المدارس.

وكانت الدورة انطلقت الثلاثاء الماضي واستمرت 4 أيام بمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة)، وحاضر فيها المدرب الإنجليزي تافازول الحاصل على الرخصة التدريبية الأوروبية A. وتضمنت الدورة تطبيق مبادئ وممارسات اكتشاف المواهب، والفهم الأولي للموهبة والعوامل المساعدة لاكتشافها، والتحديات التي تواجه المستكشفين من إصابات وحالات اجتماعية وانخفاض مستوى اللاعب وبيئة التدريب.