لعنة ضمك تطارد أبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
فشل أبها في العودة إلى سكة الانتصارات (آخر فوز في الجولة الـ13 على حساب ضمك)، بعدما سمح لضيفه العدالة بإدراك التعادل 2-2 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم أبها أولا عن طريق عمار النجار في الدقيقة 7، وفي الدقيقة 13 سجل آداما تراوري هدف التعادل للعدالة، ثم عاد أبها للتقدم مرة أخرى عندما سجل له سعد بقير الهدف الثاني في الدقيقة 28، إلا أنه فشل في الحفاظ على تقدمه وسمح للاعب اليو سيسيه بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 49.
ورفع أبها رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، مقابل 14 نقطة للعدالة صاحب المركز الـ15 قبل الأخير.
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