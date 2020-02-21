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السجن مدى الحياة لقاتل سائحة بريطانية في نيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ ولنجتون

حكمت محكمة نيوزيلندية أمس بالسجن على رجل نيوزيلندي بالسجن مدى الحياة في جريمة قتل السائحة البريطانية جريس ميلاني.

وأكدت متحدثة باسم المحكمة أن القاضي سيمون مور بمحكمة أوكلاند العليا حكم اليوم على الرجل البالغ من العمر 28 عاما، والذي لا يمكن نشر اسمه لأسباب قانونية، بالسجن مدى الحياة، وأن الحد الأدنى للعقوبة مع إمكانية الإفراج المشروط هي السجن 17 عاما.

واستمعت المحكمة اليوم إلى ثلاث إفادات عبر رابط صوتي مرئي (فيديو كونفرانس) من عائلة ميلان في مدينة إسيكس البريطانية. ونقلت إذاعة نيوزيلندا عن والدة الضحية قولها «إنني أشعر بالحزن التام، لأنك أنهيت مستقبل ابنتي وسرقت مني الكثير من الذكريات التي كنا سنبنيها معا».