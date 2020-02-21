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وفاة سائحين إثر انهيار جليدي في النرويج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أوسلو

توفي سائحان ألمانيان إثر انهيار جليدي ضرب جزيرة في القطب الشمالي قبالة شمال النرويج.

وكان السائحان ضمن رحلة سياحية نظمتها شركة سياحة روسية وكانا يتجولان على متن زلاقة جليد آلية في جزيرة سبيتسبرجن في أرخبيل سفالبارد بالنرويج. وتم الإبلاغ عن الانهيار الجليدي على بعد نحو 20 كلم جنوب مدينة بارنتسبورج الروسية للتعدين.

وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية (إن آر كيه) أن الأوضاع الجوية كانت سيئة للغاية، ولم تتمكن مروحية إنقاذ من الهبوط في مكان الحادث، وانتشل السياح الآخرون جثتي السائحين المتوفيين.