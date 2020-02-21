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اكتشاف ضريح لمؤسس روما الأسطوري

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اكتشاف ضريح لمؤسس روما الأسطوري
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ روما

أزاح علماء آثار الستار عن اكتشاف لضريح تحت الأرض يرجع للقرن السادس قبل الميلاد، قد يكون مقبرة لأول ملك لروما القديمة.

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ويعود الضريح لرومولوس الذي تقول إحدى الأساطير إنه أسس روما مع شقيقه التوأم ريموس في 21 أبريل 753 قبل الميلاد، وأصبح حاكمها الوحيد بعد قتل شقيقه.

وقالت حديقة الكولوسيوم الأثرية في بيان إن الضريح يتألف من تابوت حجري يبلغ طوله 4ر1 م، وهناك هيكل دائري يفترض أنه المذبح.

وأضافت في معرض التحدث عن «كشف رائع» أن الضريح يقع داخل المنتدى الروماني، ويتطابق مع المكان الذي تقول النصوص القديمة إن رومولوس دفن فيه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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