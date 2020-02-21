أوراوا يفتتح موسمه بالفوز على شونان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو
افتتح أوراوا ريد دياموندز الموسم الجديد من الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم بانتصار مثير على مضيفه شونان بيلمير 3 - 2 أمس في أولى مباريات المرحلة الأولى.
وتقدم شونان بيلمير بعد 6 دقائق فقط من بداية المباراة بهدف أحرزه ناوكي إشبهارا، ثم رد أوراوا ريد دياموندز بهدفين في الشوط الأول سجلهما شينزو كوروكي وليوناردو دي سوزا في الدقيقتين 39 و42.
وفي الشوط الثاني، تعادل شونان بيلمير بهدف للاعب ريوجو ياماساكي في الدقيقة 65، لكن أوراوا ريد دياموندز واصل محاولاته، ليخطف هدف الفوز قبل 5 دقائق من نهاية المباراة عن طريق تاكاهيرو سكيني.
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