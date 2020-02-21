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يشانه تحطم الزمن القياسي لنصف الماراثون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

حطمت الإثيوبية أبابل يشانه الزمن القياسي العالمي لمنافسات نصف الماراثون للسيدات، وذلك عبر نصف ماراثون رأس الخيمة الذي أقيم أمس في الإمارات.

وتفوقت يشانه على الزمن القياسي العالمي بفارق 20 ثانية، حيث سجلت ساعة واحدة و4 دقائق و31 ثانية.

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وكان الزمن القياسي العالمي السابق مسجلا باسم الكينية جوسيلين جيبكوسجي قبل 3 أعوام، حيث سجلت ساعة واحدة و4 دقائق و51 ثانية في نصف الماراثون الذي يقام لمسافة 0975ر21 كلم.

وسجلت الكينية الأخرى بريجيد كوسجي أمس زمنا أفضل من الزمن الذي سجلته جيبكوسجي في 2017، حيث قطعت نصف ماراثون رأس الخيمة في ساعة و4 دقائق و49 ثانية لتحتل المركز الثاني، وتلتها مواطنتها روزماري وانجيرو في المركز الثالث بفارق دقيقة و3 ثوان.

وأحرز الكيني كيبيوت كاندي نصف الماراثون لفئة الرجال بزمن 58 دقيقة و58 ثانية، وبفارق 18 ثانية أمام مواطنه ألكسندر موتيسو و49 ثانية أمام الإثيوبي مول واسيهون صاحب المركز الثالث.

ويحمل الزمن القياسي العالمي لنصف ماراثون الرجال، الكيني جيفري كيبسانج وقد حققه العام الماضي حينما سجل 58 دقيقة وثانية واحدة.