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كوريا الشمالية تلغي ماراثون بيونجيانج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سول ألغت كوريا الشمالية ماراثون بيونجيانج الذي كان مقررا في 12 أبريل المقبل بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين والإغلاق المستمر لحدود كوريا الشمالية. ولم تسجل كوريا الشمالية أي حالة إصابة بالفيروس، لكنها أغلقت كل حدودها ومددت فترات الحجر الصحي إلى 30 يوما، وهو أمر ملزم لكل الأجانب الذين يقيمون بها.



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