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المملكة تتضامن مع ألمانيا في حادثي إطلاق النار بهاناو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

عبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة جراء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى.

وفيما أكدت الوزارة رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أعلنت وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.