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الكويت تمنع نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا بسبب كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الكويت

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية وقف نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا ابتداء من أمس وحتى إشعار آخر، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) هناك.

وذكرت «الموانئ» في بيان صحفي اليوم الجمعة أن قرار الإيقاف جاء بغية «تحاشي أي احتمالية لانتقال المرض بين الركاب». وكانت الخطوط الجوية الكويتية علقت تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران ابتداء من أمس الأول وحتى إشعار آخر، نتيجة تسجيل إصابات ووفيات بالفيروس الجديد.

وأوصت وزارة الصحة الكويتية بـ«عدم السفر إلى مدينة قم الإيرانية جنوب العاصمة طهران في الوقت الحالي بعد ظهور إصابات بـ(كورونا) وتسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة به». وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه انطلاقا من حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين ستقوم بـ«تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين من مدينة (قم) حتى يتم التأكد من عدم حملهم الفيروس».