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«ساعة النمو المهني» برنامج بتعليم الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

نظمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية برنامج «ساعة النمو المهني»، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان، ومساعده للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، ومشاركة عدد من القيادات التعليمية ومديري الإدارات والمكاتب، وذلك في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك» بالخبر.

وأكد الدكتور الشلعان أن إحدى أهم ركائز وزارة التعليم الوصول إلى نمو مهني ومعرفي لجميع منسوبيها لبناء جيل معرفي ومهني يواكب رؤية 2030 يعد التعليم حجز الزاوية فيها، مشيرا إلى أن التطوير العلمي السريع والثورات التقنية الحديثة تحتم سرعة المواكبة من قطاعات التعليم بالتدريب النوعي والتطور المهني لمواكبة المستجدات العالمية.