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منتدى لاكتشاف المواهب الاجتماعية بنجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران

دعت اللجنة العلمية لمنتدى «اكتشاف المواهب الاجتماعية»، الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع فرع مركز الحوار الوطني بنجران الاثنين المقبل، الراغبين في حضور فعاليات المنتدى إلى التسجيل الكترونيا.

وبينت أن فعاليات المنتدى، ستشتمل على جلسات حوارية تتحدث عن التنمية الشاملة وإسهاماتها في دعم المواهب، ومنهجية جودة الحياة الاجتماعية، وطرق تطوير الأدوات الاستثمارية في الجمعيات الخيرية، إضافة إلى دور المؤسسات التعليمية والأسرة في اكتشاف المواهب وتوجيهها، وطرق حماية المواهب من الأفكار المضللة.