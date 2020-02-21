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تجربة قيادة أطفال لمركبات بنظام يحاكي الواقع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

نفذت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك ضمن فعاليات ومناشط حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا» برامج توعوية، حيث شهد جناح الطفل فعالية بعنوان «عيش التجربة» قدم من خلالها معلومات توعوية وإرشادية وتفاعلية مناسبة لسن الأطفال، وجعلهم يخوضون تجربة القيادة بنظام يحاكي الواقع.

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كما نظمت معرضا احتوى على ما تمتلكه من أحدث الأجهزة المتطورة والأنظمة التقنية التي يتم استخدامها ميدانيا في أعمال قوات أمن الطرق، إضافة إلى عدد من الأركان التي ضمت عروضا مرئية عن نشأة وتطور قطاع أمن الطرق، وأجنحة استعرضت للزوار مهام القوات الخاصة لأمن الطرق وأمنها.

وشهدت الحملة التي اختتمت في تبوك فعاليات ومناشط هدفت إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطريق من أفراد ومؤسسات ورفع مستوى الوعي لديهم فيما يتعلق بمفهوم السلامة الأمنية والمرورية والحرص على التقيد بالنظام العام وإجراءاته.

كما سلطت الضوء على الجهود الإنسانية والمرورية إلى جانب الضبط الأمني الذي تقوم به القوات الخاصة لأمن الطرق، بالإضافة للعمل المستمر على مدار الساعة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتعاون معها لتحقيق التكامل.