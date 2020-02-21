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فرضيات احترافية في ختام تمرين أمن الخليج العربي 2

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - دبي

بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، رعى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد حفل ختام التمرين التعبوي المشترك «تمرين أمن الخليج العربي 2»، الذي أقيم في دبي وشهده ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، ووزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة قواتهم الأمنية في التمرين.

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وشهد الحفل تطبيق القوات الأمنية المشاركة من دول المجلس عددا من الفرضيات التي أظهرت مدى الاحترافية والمهارة العالية التي تميز بها المشاركون في التمرين، ومستوى التنسيق الكبير الذي تم تحقيقه بينهم، وكفاءتهم في مواجهة التحديات ومصادر التهديد المشتركة.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزراء داخلية دول مجلس التعاون المشاركة قوات دولهم في التمرين التعبوي المشترك، زاروا في وقت سابق معرض (إكسبو 2020) في مدينة دبي، حيث كان في استقبالهم الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد، ووزير التسامح المفوض العام لإكسبو 2020 دبي الشيخ نهيان بن مبارك.

واطلع الجميع خلال الزيارة على جانب من الاستعدادات القائمة، وعرض حول ما يحتويه معرض إكسبو 2020 والمشاركات الدولية فيه.