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ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس الأول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المتعددة بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.



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