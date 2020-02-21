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27 ركنا متنوعا في مهرجان «سعادتهم وهج» للأيتام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الجبيل

أقامت جمعية وهج النسائية الخيرية بالجبيل الصناعية أمس مهرجانها العاشر للأيتام تحت عنوان «سعادتهم وهج»، بمشاركة عدد من القطاعات التعليمية والفرق التطوعية، وذلك في مخيم إحدى الشركات الداعمة للمهرجان بمدينة الجبيل الصناعية.

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وتضمن المهرجان 27 ركنا متنوعا، شملت ألعابا حركية والرسم على الوجه، والعروض الشيقة، ومجموعة من العروض التفاعلية والهدايا المقدمة للأيتام المشاركين، من الشركات والمؤسسات الداعمة للمهرجان.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية نوال الحسين، أن المهرجان يعبر عن رؤية الجمعية في تفعيل مسؤولية الجميع نحو رعاية اليتيم، وإثراء حياتهم، بما يضمن لهم حياة مزدهرة، وذلك تماشيا مع رؤية «وهج» في تحسين نمط وجودة حياتهم، بما يحقق أهداف برنامج جودة الحياة 2020م، الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ونوهت الحسين، بدور شركاء النجاح من مختلف القطاعات، في دعم جهود وأهداف جمعية «وهج»، بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للأيتام والأرامل والمحتاجين في محافظة الجبيل، مشيدة بدعم وإسهام قطاع الشركات والمؤسسات، ورجال الأعمال، لأنشطة الجمعية، وخدمة أهدافها.