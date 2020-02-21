شكرا لقرائتكم خبر

وقف تدهور الأسواق المالية من أبرز نتائج اجتماعات قمة الـ20

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أماني يماني - مكة المكرمة

فيما تستضيف مدينة الرياض القمة الـ15 لمجموعة العشرين هذا العام، تعرض «مكة» القمم الـ14 السابقة وتوقيت وأماكن انعقادها وأبرز النتائج التي رشحت عنها.

الولايات المتحدة – واشنطن 2008

• خطة عمل من 47 نقطة لتحسين النظام المالي

• وقف تدهور الأسواق المالية

• اتفاقية لمعارضة الحمائية التجارية

المملكة المتحدة – لندن 2009

• ركزت على وسائل التحفيز المالي والنقدي لتجنب خطر الكساد العالمي

• العمل على موارد إضافية لصندوق النقد وبنوك التنمية لمساعدة الدول على مواجهة الأزمة المالية

• إنشاء مجلس الاستقرار المالي

• الالتزام بمعارضة الحمائية التجارية

الولايات المتحدة – بيتسبرغ 2009

• دعم الانتعاش العالمي

• معالجة مشكلة إفلاس المؤسسات المالية

• إصلاح المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدولي

• تبادل أعضاء مجموعة الـ20 المعلومات - فيما بينهم ومع صندوق النقد - حول خطط السياسة والأداء المتوقع على مدار السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، على أن يتولى الصندوق بحث الانعكاسات العالمية

كندا – تورنتو 2010

• ضرورة دعم النظام المالي والاتفاق على خفض عجز اقتصادات دول الجي 20 إلى النصف بحلول 2013

• تقليل نسب الديون السيادية للدول الأعضاء بحلول عام 2016 من أجل تعزيز النمو العالمي

• الالتزام بتوفير 350 مليار دولار كزيادة لرأسمال بنوك التنمية المتعددة الأطراف

• تقييم لمدى اتساق سياسات أعضاء مجموعة الـ20 مع أهداف النمو وإعادة التوازن العالمي

كوريا الجنوبية – سول 2010

• وضع مبادئ توجيهية لمعالجة الخلل الكبير في إطار العمل من أجل نمو قوي ومستدام

• تكليف صندوق النقد بإجراء تقييم لأوضاع البلدان الأعضاء التي رصدت فيها اختلالات كبيرة

• حدد كل عضو في الـ20 إجراءات السياسة التي يعتزم اتخاذها للمساهمة في تحقيق أهداف النمو المشتركة

فرنسا – كان 2011

• التركيز على تطوير خطة النمو وتحسين الفرص الوظيفية

• التنفيذ العاجل للتدابير التي أعلنها قادة منطقة اليورو قبل قمة الـ20

• تأييد الإجراءات الرامية إلى تصحيح الاختلالات على المدى المتوسط

• العمل على معالجة القضايا الاجتماعية، مثل البطالة وشبكات الأمان الاجتماعي

المكسيك - لوس كابوس 2012

• وضع تدابير لكل دولة من أجل تعزيز الطلب والنمو والاستقرار المالي

• التعهد بزيادة موارد صندوق النقد الدولي بنحو 456 مليار دولار

Advertisements

• اعتماد سياسات لدعم النمو العالمي، واستعادة الثقة، ومعالجة المخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل

روسيا - سانت بطرسبرج 2013

• خطة عمل من أجل الإصلاحات لتحقيق نمو قوي

• التأكيد على الالتزام بتنفيذ الإصلاحات التنظيمية المالية المتفق عليها مسبقا

• إقرار ضبط أوضاع المالية العامة بما يعكس الظروف الاقتصادية

أستراليا – بريزبن 2014

• تقديم استراتيجيات نمو لرفع الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة 2% عام 2018

• تعاون في كفاءة استخدام الطاقة

• قلق تجاه الآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن مرض إيبولا

تركيا – أنطاليا 2015

• ركزت على القضايا السياسية بسبب الهجمات الإرهابية في باريس

• محاربة الإرهاب بجميع أشكاله بما في ذلك الإرهاب الاقتصادي

• استعراض ما تحقق من تقدم في تنفيذ استراتيجيات النمو

• العمل على تشجيع الاستثمار وتعزيز احتوائية النمو

الصين - هانجتشو 2016

• اعتماد استراتيجية للتنمية

• دعم إضافي لنمو قوي ومستدام ومتوازن

• التزام الأعضاء بالسياسات الاقتصادية الكلية

• الحفاظ على استقرار السوق المالي

• زيادة الاستثمار والعمل على تعزيز النمو العالمي

ألمانيا – هامبورج 2017

• طالبت مجموعة العشرين بتقرير عن وجود كميات زائدة من النفط بحلول نوفمبر 2017

• الاهتمام بالتنمية المستدامة

• شدد الاجتماع على ضرورة أن تكون الصفقات التجارية متبادلة وغير تمييزية تجاه البلدان النامية

• المواصلة على مكافحة الإرهاب ومراقبة أموال تمويل الإرهاب

الأرجنتين - بيونيس آيرس 2018

• شدد الاجتماع على أهمية: مستقبل العمل، والبنية التحتية للتنمية، ومستقبل غذائي مستدام.

• التركيز على تنظيم عملات التشفير

• محاولة حل الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة

اليابان - طوكيو 2019

• شدد الاجتماع على أهمية: التجارة العالمية والتحول الرقمي والمناخ والطاقة وعدم المساواة.

• التركيز على النمو الاقتصادي والحد من عدم المساواة

• وجوب الاهتمام بجودة البنية التحتية والصحة.