وقف تدهور الأسواق المالية من أبرز نتائج اجتماعات قمة الـ20

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أماني يماني - مكة المكرمة
فيما تستضيف مدينة الرياض القمة الـ15 لمجموعة العشرين هذا العام، تعرض «مكة» القمم الـ14 السابقة وتوقيت وأماكن انعقادها وأبرز النتائج التي رشحت عنها.
الولايات المتحدة – واشنطن 2008
• خطة عمل من 47 نقطة لتحسين النظام المالي
• وقف تدهور الأسواق المالية
• اتفاقية لمعارضة الحمائية التجارية
المملكة المتحدة – لندن 2009
• ركزت على وسائل التحفيز المالي والنقدي لتجنب خطر الكساد العالمي
• العمل على موارد إضافية لصندوق النقد وبنوك التنمية لمساعدة الدول على مواجهة الأزمة المالية
• إنشاء مجلس الاستقرار المالي
• الالتزام بمعارضة الحمائية التجارية
الولايات المتحدة – بيتسبرغ 2009
• دعم الانتعاش العالمي
• معالجة مشكلة إفلاس المؤسسات المالية
• إصلاح المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدولي
• تبادل أعضاء مجموعة الـ20 المعلومات - فيما بينهم ومع صندوق النقد - حول خطط السياسة والأداء المتوقع على مدار السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، على أن يتولى الصندوق بحث الانعكاسات العالمية
كندا – تورنتو 2010
• ضرورة دعم النظام المالي والاتفاق على خفض عجز اقتصادات دول الجي 20 إلى النصف بحلول 2013
• تقليل نسب الديون السيادية للدول الأعضاء بحلول عام 2016 من أجل تعزيز النمو العالمي
• الالتزام بتوفير 350 مليار دولار كزيادة لرأسمال بنوك التنمية المتعددة الأطراف
• تقييم لمدى اتساق سياسات أعضاء مجموعة الـ20 مع أهداف النمو وإعادة التوازن العالمي
كوريا الجنوبية – سول 2010
• وضع مبادئ توجيهية لمعالجة الخلل الكبير في إطار العمل من أجل نمو قوي ومستدام
• تكليف صندوق النقد بإجراء تقييم لأوضاع البلدان الأعضاء التي رصدت فيها اختلالات كبيرة
• حدد كل عضو في الـ20 إجراءات السياسة التي يعتزم اتخاذها للمساهمة في تحقيق أهداف النمو المشتركة
فرنسا – كان 2011
• التركيز على تطوير خطة النمو وتحسين الفرص الوظيفية
• التنفيذ العاجل للتدابير التي أعلنها قادة منطقة اليورو قبل قمة الـ20
• تأييد الإجراءات الرامية إلى تصحيح الاختلالات على المدى المتوسط
• العمل على معالجة القضايا الاجتماعية، مثل البطالة وشبكات الأمان الاجتماعي
المكسيك - لوس كابوس 2012
• وضع تدابير لكل دولة من أجل تعزيز الطلب والنمو والاستقرار المالي
• التعهد بزيادة موارد صندوق النقد الدولي بنحو 456 مليار دولار
• اعتماد سياسات لدعم النمو العالمي، واستعادة الثقة، ومعالجة المخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل
روسيا - سانت بطرسبرج 2013
• خطة عمل من أجل الإصلاحات لتحقيق نمو قوي
• التأكيد على الالتزام بتنفيذ الإصلاحات التنظيمية المالية المتفق عليها مسبقا
• إقرار ضبط أوضاع المالية العامة بما يعكس الظروف الاقتصادية
أستراليا – بريزبن 2014
• تقديم استراتيجيات نمو لرفع الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة 2% عام 2018
• تعاون في كفاءة استخدام الطاقة
• قلق تجاه الآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن مرض إيبولا
تركيا – أنطاليا 2015
• ركزت على القضايا السياسية بسبب الهجمات الإرهابية في باريس
• محاربة الإرهاب بجميع أشكاله بما في ذلك الإرهاب الاقتصادي
• استعراض ما تحقق من تقدم في تنفيذ استراتيجيات النمو
• العمل على تشجيع الاستثمار وتعزيز احتوائية النمو
الصين - هانجتشو 2016
• اعتماد استراتيجية للتنمية
• دعم إضافي لنمو قوي ومستدام ومتوازن
• التزام الأعضاء بالسياسات الاقتصادية الكلية
• الحفاظ على استقرار السوق المالي
• زيادة الاستثمار والعمل على تعزيز النمو العالمي
ألمانيا – هامبورج 2017
• طالبت مجموعة العشرين بتقرير عن وجود كميات زائدة من النفط بحلول نوفمبر 2017
• الاهتمام بالتنمية المستدامة
• شدد الاجتماع على ضرورة أن تكون الصفقات التجارية متبادلة وغير تمييزية تجاه البلدان النامية
• المواصلة على مكافحة الإرهاب ومراقبة أموال تمويل الإرهاب
الأرجنتين - بيونيس آيرس 2018
• شدد الاجتماع على أهمية: مستقبل العمل، والبنية التحتية للتنمية، ومستقبل غذائي مستدام.
• التركيز على تنظيم عملات التشفير
• محاولة حل الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة
اليابان - طوكيو 2019
• شدد الاجتماع على أهمية: التجارة العالمية والتحول الرقمي والمناخ والطاقة وعدم المساواة.
• التركيز على النمو الاقتصادي والحد من عدم المساواة
• وجوب الاهتمام بجودة البنية التحتية والصحة.
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