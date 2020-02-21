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التخصصات الصحية تقدم خدماتها لـ1500 ممارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض قدمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خدماتها إلى 1500 ممارس صحي وزائر خلال مشاركتها في ملتقى الطب التجميلي بالرياض. وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن الهيئة تحرص على المشاركة في الملتقيات والفعاليات الصحية والتعريف بخدماتها وجهودها للمجتمع بشكل عام وللممارسين الصحيين على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها نحو الاندماج مع المجتمع وتقديم خدمات عملاء على أعلى مستوى.



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