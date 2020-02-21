الفلل الأكثر سكنا للأسر السعودية في 2019

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

ارتفع عدد الأسر السعودية التي تسكن في فلل بواقع 38774 أسرة في عام 2019 مقارنة بعام 2018، مما شكل نسبة زيادة 3.6%، وذلك بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، في حين سجلت الأسر التي تقطن في شقق نسبة زيادة بلغت 2.4%، بواقع 37754 أسرة، فيما شهد السكن في المنازل الشعبية ارتفاعا بنسبة 1%.

من جهته أوضح لـ»مكة» الخبير العقاري عماد الرشيد أن إطلاق مسمى مسكن شعبي على منزل لا يعني أن السكن فيه غير آمن أو أنه مهدد بالسقوط، بل يعني أنه بني في مناطق يغلب عليها البناء العشوائي، ويكون بناء المنزل بنسبة 100% أو 80% من مساحة الأرض، أي بدون ارتدادات، وأيضا يغلب على الأسر التي تقيم فيها انخفاض الدخل.

أسباب ارتفاع سكن السعوديين في الفلل بحسب الرشيد:

برامج وزارة الإسكان بالتعاون مع البنوك، والتي كانت في دفعاتها الأولى مخصصة للأعمار الأكبر وبالتالي عدد أفراد الأسرة كبير والفيلا توفر المساحة المناسبة لهم. التسهيلات التي قدمتها البنوك للاقتراض لبناء فيلا. ثقافة المجتمع السعودي، ولا سيما في بعض المدن الكبرى التي تعتبر سكن الأسرة في شقة غير لائق بها. عدد أفراد الأسرة الكبير نوعا ما في المجتمع السعودي يجعل الشقق صغيرة بالنسبة لهم. رغبة الأب في بناء شقق أو ملاحق في الفيلا لأولاده ليتزوجوا فيها لاحقا.

المساكن المشغولة بأسر سعودية عامي 2018 و2019م

إجمالي المساكن

2018 : 3.591.098

2019: 3.681.927

منزل شعبي

2018: 657.897

2019: 664.991

فيلا سكنية

2018 : 1.056.463

2019 : 1095.237

شقة

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2018: 1.572.654

2019: 1.610.408

عدد المساكن الشعبية في 2019 بالمناطق بحسب الأعلى

مكة المكرمة: 183.876‪ جازان: 103.649‪ المدينة المنورة: 60.840 الشرقية: 57.312 عسير: 57.312 الرياض: 48.160 تبوك: 38.055 حائل: 31.825 القصيم: 25.857 نجران: 22.4‪11 الجوف: 14.628 الباحة: 14.056 الحدود الشمالية: 655‪2

المنازل الشعبية لعام 2019

مصادر المياه

صهريج: 340.639‪

شبكة عامة: 312.303‪

آبار: 12.044

عبوة ماء: 357.764‪ صهريج: 197.880‪ شبكة عامة: 670‪30 فلتر ماء: 32.693 بئر : 962‪4

نوع الصرف الصحي

بيارة: 522.227‪

شبكة صرف عامة: 140.907‪

شبكة صرف خاصة: 185‪7

الوقود المستخدم للطبخ

غاز: 661.452‪

كهرباء: 353‪9

استخدام المبيدات الحشرية

بشكل منتظم: 27.163

عند الحاجة: 576.836‪

لا تستخدم أبدا: 60.9‪92

ملكية المنازل الشعبية

مملوك: 596.522‪

مستأجر: 67.800

مقدم من صاحب العمل: 669‪

أسر سعودية تقطن في مساكن تجاوز عمرها الـ30عاما

641.842‪

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء 201‪8-201‪9