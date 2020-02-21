، "الغيث" يحصل على ماجستير إدارة المشاريع من جامعة أريزونا الأمريكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصل المهندس ماجد الغيث، على درجة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة أريزونا بأمريكا (PMP)، حيث تعد الجامعة إحدى أبرز الجامعات العريقة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

و"الغيث" يعد أحد الكفاءات الوطنية القيادية، حيث يمتلك خبرات عريضة وثرية في المجال الهندسي وإدارة الشركات الهندسية والفنية.