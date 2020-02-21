محمد بن مسعود - الدمام - جددت إدراة نادي الهلال، عقد عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بالنادي. وتم تجديد العقد بين اللاعب وناديه لمدة ثلاث سنوات مقبلة. وجرت مراسم التجديد بحضور فهد بن نافل رئيس النادي واللاعب. يُذكر أن المعيوف بدأ مشواره في الهلال قبل أن ينتقل لصفوف فريق الأهلي، الذي قضى فيه قرابة الخمس السنوات قبل أن يعود مجددًا لصفوف فريق الهلال. 21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 08:09 PM Advertisements رسميًّا.. المعيوف هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة رسميًّا.. المعيوف هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة جددت إدراة نادي الهلال، عقد عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بالنادي. وتم تجديد العقد بين اللاعب وناديه لمدة ثلاث سنوات مقبلة. وجرت مراسم التجديد بحضور فهد بن نافل رئيس النادي واللاعب. يُذكر أن المعيوف بدأ مشواره في الهلال قبل أن ينتقل لصفوف فريق الأهلي، الذي قضى فيه قرابة الخمس السنوات قبل أن يعود مجددًا لصفوف فريق الهلال. الكلمات المفتاحية ، رسميًّا.. المعيوف هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة ،

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