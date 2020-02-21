، "جوجل" تتجسّس على الأطفال داخل فصولهم الدراسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت دعوى قضائية أمريكية أن شركة "جوجل" الأمريكية تتجسّس على الأطفال داخل فصولهم الدراسية.

وقال موقع "تايمز نيوز ناو": إن النائب العام في ولاية "نيو مكسيكو" الأمريكية، هيكتور بالديراس؛ اتهم "جوجل" بالتجسس على الأطفال داخل فصولهم الدراسية.

ويأتي الاتهام الأمريكي بعد تدقيق واسع النطاق على "جوجل" من تحالف ضم 50 مدَّعيًا عامًّا من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت لائحة الاتهام أن "جوجل" استغلّ تطبيقاته ومنتجاته التعليمية مثل "كروم بوكس" للتجسس على الأطفال وعائلاتهم.

وأضافت لائحة الاتهام: "لا يمكن المبالغة؛ فجوجل لم تكن تراقب الأطفال في مدارسهم ومنازلهم وعلى هواتفهم، ولكن كل ذلك يتم من دون علم أو إذن من آبائهم".

ووفق الدعوى القضائية: شاركت "جوجل" في جمع المعلومات الشخصية من خلال تطبيقاتها التعليمية، وتمكّنت من الوصول إلى تلك المعلومات عبر تطبيقات "جي سيوت فو إيديوكيشن" و"مستندات جوجل" وتطبيق البريد الإلكتروني "جيميل" وتقويم جوجل.



وأشارت الدعوى إلى أن أكثر من 90 مليون طالب ومعلم وقعوا ضحية تطبيقات "جوجل"، وتم جمع معلومات من أكثر من 25 مليون طالب ومعلم عبر أجهزة "كروم بوك"، والحواسيب المحمولة "لابتوب" التي تعمل بنظام تشغيل "كروم".

ورفضت "جوجل" التعليق على تلك الاتهامات، ولكن قالت إن فريقها القانوني يدرس الاتهامات للرد عليها بصورة رسمية.