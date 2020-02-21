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محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية محمد الغامدي، أن عمل المراقبات بالوزارة سيكون عملًا إداريًّا وميدانيًّا.
وقال في رد على استفسار "الخليج 365": "عمل المراقبات سيكون إداريًّا وميدانيًّا، العمل الإداري فيما يتعلق بأمور الرقابة بالأقسام النسائية، والعمل الميداني سيكون من خلال متابعة دور التحفيظ النسائية والبرامج الدعوية النسائية؛ كالمحاضرات، والملتقيات النسائية، وكذلك متابعة المصليات النسائية".وزارة الشؤون الإسلامية المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية محمد الغامدي المراقبات
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 07:57 PM
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية محمد الغامدي، أن عمل المراقبات بالوزارة سيكون عملًا إداريًّا وميدانيًّا.
وقال في رد على استفسار "الخليج 365": "عمل المراقبات سيكون إداريًّا وميدانيًّا، العمل الإداري فيما يتعلق بأمور الرقابة بالأقسام النسائية، والعمل الميداني سيكون من خلال متابعة دور التحفيظ النسائية والبرامج الدعوية النسائية؛ كالمحاضرات، والملتقيات النسائية، وكذلك متابعة المصليات النسائية".
، متحدث "الشؤون الإسلامية": عمل المراقبات الميداني يتمثل في مراقبة المصليات ودور التحفيظ والبرامج النسائية ،
المصدر : الخليج 365
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