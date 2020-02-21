شكرا لمتابعة خبر عن شاهد احتفاء أسرة نايف القرادي فور وصوله إلى المطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وصل الشاب نايف القرادي، وهو المختطف الثالث في قضية مخطوفي الدمام، مساء اليوم، إلى مطار الملك عبدالله بجازان.
ووثق مقطع فيديو، أول لقاء يجمع نايف القرادي بأسرته وذويه بعدما تم اختطاف من مستشفى القطيف قبل 26 عامًا، وهو ما أوضحته «صدى» في عدة أنباء خلال الأيام الماضية.
وشهد اللقاء احتفاء كبير من ذوي الشاب بعد وصوله إلى المطار وتزاحم على استقباله.
وكان الشاب قد دافع عن المتهمة في اختطافه، مؤكدًا أنه «مظلومة وطيبة» وأنه سيدافع عنها.
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