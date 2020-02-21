شكرا لمتابعة خبر عن شاهد أمير المدينة لمصابي إطلاق النار «الحادثة شر وراح» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إشارة إلى ما نشرته «صدى» بشأن إطلاق النار في المدينة المنورة وبيان شرطة المنطقة، فقد قام سمو أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بالاطمئنان على المصابين.

وأوضحت الإمارة، أن سمو الأمير زار رجال الأمن المصابين في الحادث في مستشفى الملك فهد ليطمئن على الحالة الصحية لهم.

وأكد سمو أمير المنطقة للمصابين أن «الحادث شر وراح» مضيفًا «الحمد لله على سلامتكم، والله يسددكم في مهامكم».

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