شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح والأتربة غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة. ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وسماء غائمة جزئياً على شرق وشمال المملكة.

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