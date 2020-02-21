شكرا لمتابعة خبر عن موقف الزوجة التي تنتسب إلى القبائل النازحة من دعم حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج حساب المواطن، موقف الزوجة التي تنتسب إلى القبائل النازحة من الدعم. وأكد البرنامج أن الدعم يُصرف لها حال توافر المعايير المطلوبة لاستحقاقه، وذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين. وقال البرنامج: «الزوجة من القبائل النازحة يمكنها الاستفادة من البرنامج بإضافتها كتابع مع رب الأسرة، حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم».

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