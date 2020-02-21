خاطفة الدمام تكشف أسرارا جديدة وتفضح متورطين آخرين معها (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - اعترفت خاطفة أطفال الدمام الثلاث، بتورط رجل وامرأة معها في جرائمها التي ارتكبتها. وقالت قناة الإخبارية إن الخاطفة بهذا الاعتراف تعزز الأمل لدة أسرة المختطف نسيم حبتور، حيث أوضحت المعلومات الأولية أن المتهمة اعترفت بحالات اختطاف أخرى. ولفتت إلى أن المرأة المتهمة اتمت 60 عامًا ولم تستخرج بطاقتها إلا العام الماضي وهو ما اثار المزيد من التساؤلات.

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