شكرا لمتابعة خبر عن ضحك هستيري بين موسى الخنيزي وأشقائه الحقيقيين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استمرارًا لمتابعة صحيفة «صدى» لقضية مخطوفي الدمام، فقد أظهر مقطع فيديو وصلة مزاح بين موسى الخنيزي وأحد أشقائه الحقيقيين.

وأوضح المقطع، موسى وهو ينادي على أخيه جعفر ثم يحذره من التقبيل، ليقوم الأخير بتقبيله على رأسه ووجهه بشكل مضحك.

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وسأل أحد المتواجدين جعفر عن عدد أخوته ليرد «إحنا 10 وبموسى 11 أي فريق كورة لينفجر الجميع بالضحك».

وكانت «صدى» قد نشرت خبرًا عن محاولات الخنيزي لإقناع والديه بالتنازل عن القضية ضد الخاطفة.