شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سفير المملكة لدى الأردن يزور مواطنين تعرضوا لحادث مروري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى سفير خادم الحرمين لدى الأردن نايف السديري زيارة للاطمئنان على عدداً من المواطنين الذين تعرضو لحادث مروري في الأردن. ووجه السفير خلال زيارته القسم الصحي بالسفارة بتسخير كافة الإمكانات لخدمة المصابين.

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