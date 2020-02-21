شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. القحطاني يروي قصة نجاته من الموت في أحد المناورات العسكرية بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الإعلامي عوض سعد القحطاني قصة نجاته من الموت في أحد المناورات العسكرية بتبوك.

قال القحطاني خلال حواره في برنامج “ياهلا”:” إنه عندما كان في مناورة لجميع القطاعات العسكرية في تبوك بجبال ريث واجه موقف طريف عند محاولته لإطلاق قذيقة”.

ولفت القحطاني:” القذيفة ما رضت تطلق مع الرامي منا دفعني للتقدم لإطلاقها لم تنطلق الأمر الذي أضحك القيادات وقتها”، موضحا أن المناورة تضمنت مدرعات ومشاة ولاسلكبة ومظلات وجوية.