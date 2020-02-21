بالفيديو.. القحطاني يروي قصة نجاته من الموت في أحد المناورات العسكرية بتبوك

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الرياض - علي القحطاني - روى الإعلامي عوض سعد القحطاني قصة نجاته من الموت في أحد المناورات العسكرية بتبوك.
قال القحطاني خلال حواره في برنامج “ياهلا”:” إنه عندما كان في مناورة لجميع القطاعات العسكرية في تبوك بجبال ريث واجه موقف طريف عند محاولته لإطلاق قذيقة”.
ولفت القحطاني:” القذيفة ما رضت تطلق مع الرامي منا دفعني للتقدم لإطلاقها لم تنطلق الأمر الذي أضحك القيادات وقتها”، موضحا أن المناورة تضمنت مدرعات ومشاة ولاسلكبة ومظلات وجوية.
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